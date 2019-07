Caso Lola Chomnalez: surge del expediente un posible nuevo autor

Según publica dicho medio un hombre de Maldonado, muy agresivo, con antecedentes por violencia contra sus parejas y hermanas, fue señalado por tres personas como posible autor del asesinato de la joven.

Un informe enviado a la justicia en octubre de 2016 señala que datos anónimos indicaron que una persona de Maldonado podía aportar información sobre el asesinato. Así los investigadores llegaron a Claudia J, quien expresó que su empleada Noelia V., le dijo que su hermano Daniel, alias "El Tereso", asesinó a Lola y se suicidó al año siguiente.

Claudia también dijo que en el velorio de Daniel escuchó un comentario al respecto: "Ahora va a descansar en paz, que se llevó el secreto a la tumba por lo que le hizo a Lola", según cita El país.

El ministerio público argentino, sugiere en un informe la exhumación del cadáver de Daniel V. para cotejar su ADN con la muestra hallada en la mochila de Lola.

EL CASO

La adolescente tenía 14 años y salía por primera vez sin sus padres del país, para pasar las fiestas junto a su madrina y familia.

La muerte de Lola Chomnalez ocurrió el 28 de diciembre de 2014 en Valizas, Rocha.

Los padres no creen que Lola haya salido a caminar sin compañía por la playa. "Ella no haría sola 4.5 kilómetros de ninguna manera. No le gustaba estar expuesta al sol, usaba protector, sombreros. Además, no llevó su celular, cosa que no existe en un chico, ni tampoco su agua bendita con la imagen de la Virgen, que estaba en la casa de la madrina y que siempre la llevaba consigo”, dijo Diego Chomnalez al diario argentino.

El cuerpo fue encontrado 48 horas después de su desaparición en un lugar de difícil acceso, en unos médanos con arbustos. Luego encontraron una mochila con una toalla con rastros de sangre.

Sobre la madrina de Lola y su familia -quienes alojaron a la adolescente en Valizas- Diego señaló: "Ellos se borraron olímpicamente, pero eso son ellos. Eran las personas que tenían que cuidar a nuestra hija y ninguna levantó el teléfono para llamarnos".

Además dijo que "al principio dieron pistas falsas".

La jueza Rossana Ortega procesó al cuidacoches de 33 años apodado “el Cachila” como coautor de un delito de homicidio agravado por alevosía en calidad de co autor.