Carlos Negro va hoy al Parlamento convocado por la oposición para responder sobre indicadores de delitos y plan de seguridad

Foto: FocoUy. Carlos Negro, ministro del Interior.

El ministro del Interior Carlos Negro comparece este miércoles ante el Parlamento desde la hora 12 para responder en general “sobre el estado de la seguridad pública”, dice la moción presentada por la oposición que derivó en el llamado a sala en régimen de Comisión General.

En la convocatoria, firmada por legisladores blancos y colorados, se propone también consultar al ministro sobre “la evolución de los indicadores de criminalidad referidos a los principales delitos, el proceso ya en fase terminal para la elaboración de un plan nacional de seguridad, y eventuales iniciativas legislativas del Poder Ejecutivo en materia de política criminal”.

A todos estos temas se sumará, de acuerdo a declaraciones previas de la oposición, el accidente de tránsito que protagonizó el ministro el jueves 22, cuando atropelló a un joven que iba en moto en el Cerrito de la Victoria. El ministro circulaba con la licencia de conducir vencida.