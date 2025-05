Balacera en el Cerro deja a un hombre de 37 años internado grave en un hospital

La Policía llegó a la escena luego de que varias personas llamaron al 911 para informar sobre la balacera, que también quedó registrada en el Shotspotter, el sistema de detección de disparos del Ministerio del Interior.

La Policía tiene la información de que el autor de los disparos, o los autores, se desplazaban en una Zanella Sapucai blanca. La Policía Científica no concurrió a la escena porque no quedaron indicios, como pueden ser casquillos. Eso da pie a establecer que el arma utilizada fue un revólver, y no una pistola.

En la escena trabajaron policías de URPM 4 y de la Guardia Republicana.