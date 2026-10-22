Asamblea de trabajadores de FNC aprobó el preacuerdo firmado por el sindicato y la empresa

La asamblea de trabajadores de Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC) aprobó este jueves el preacuerdo que había firmado días atrás el sindicato con la empresa, que establece la relocalización de los trabajadores tras el cierre de la planta de Minas, retiros incentivados, un aumento de la producción en Montevideo y la reducción de la semana laboral.

El presidente del sindicato de FNC, Bruno Pastorino, dijo a Subrayado que tras la aprobación del preacuerdo en la asamblea realizada en el Platense Patín Club, se notificará por correo electrónico al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y a la empresa sobre la decisión del plenario de trabajadores.

El preacuerdo abarca tres aspectos. En primer lugar, establece la relocalización de los trabajadores tras el cierre de la planta industrial de Minas. De los 59 operarios, 28 resolvieron trasladarse a la planta de Montevideo y el resto se acogerá a un mecanismo de retiro incentivado, con prejubilación y jubilación. Las prejubilaciones comenzarán a partir de los 53 a los 59 años, cuando el acuerdo anterior era de 58 a 60 años.

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El segundo punto, refiere a la sustitución de la importación de cerveza de algunas de las marcas de FNC y aumenta el volumen de producción nacional. La idea del sindicato es que las marcas de FNC sean producidas en su totalidad en Uruguay y comenzar a sustituir parte de los productos importados por la compañía.

Como parte de la restructura, la empresa había anunciado una inversión de 14 millones de dólares para habilitar una nueva línea de producción de latas en la planta de Montevideo.

El tercer aspecto, marca la reducción de la semana laboral de 48 a 40 horas semanales de trabajo. En principio, se aplicará un plan piloto durante dos meses en 2027 con 40 horas de trabajo sin pérdida salarial en varios sectores de la empresa.

Desde el sindicato, destacaron la eliminación de pretensión de la empresa de reducir 80 puestos laborales como parte de la reestructura.