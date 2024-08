Andrés Ojeda: "Uruguay vive una situación de seguridad complicada, necesita un presidente que entienda especialmente de seguridad"

“Este Uruguay que hoy vive una situación de seguridad complicada necesita un presidente de la República que entienda especialmente de seguridad pública y pueda estar espalda con espalda con la Policía”, agregó.

“Tenemos el mejor cuadro y me encantaría ver a este cuadro debatir con los Layera, los Leal, los Charles Carrera, el equipo de los fracasados”, dijo, en referencia al ex Director de Policía Nacional Mario Layera, el ex director de Convivencia y Seguridad Gustavo Leal y el ex director general del Ministerio del Interior (actual senador) Charles Carrera, todos jerarcas durante el gobierno del Frente Amplio.