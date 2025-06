Andrés Ojeda: "En el año 2012 murieron 10 personas quemadas en la cárcel de Rocha y no había LUC"

“Echarle la culpa a la LUC es enormemente reduccionista. En el año 2012 murieron 10 personas quemadas en la cárcel de Rocha y no había LUC. No es culpa de la LUC, esto ha pasado siempre, la población carcelaria ha aumentado sistemáticamente en Uruguay desde la vuelta de la democracia para acá, entonces, evidentemente no es un tema de la LUC, de hecho aumentó sustantivamente en los gobiernos del Frente Amplio”, dijo Ojeda en rueda de prensa.