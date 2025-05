Yamandú Orsi dijo que hubo "planteos muy jugados" del PIT-CNT y que Uruguay "no soporta nuevos tributos"

“Esto es muy legítimo, fue muy frontal el planteo, ya digo, hubo expresiones que no había escuchado hasta ahora, concretas, de planteos concretos que compartiré o no, depende, pero lo bueno es la frontalidad, aquello de que con libertad no se ofende ni se teme”, comentó Orsi sobre las propuestas de nuevos tributos para financiar el sistema de seguridad social y las políticas sobre pobreza infantil.

“El tema de la infancia fue puesto dos o tres veces incluso con un planteo concreto que tiene que ver hasta con lo tributario, por eso digo que fueron planteos muy jugados que tendrán su devolución y veremos en el marco del diálogo social una parte, pero también en esa convocatoria que el PIT-CNT nos hizo de iniciar un diálogo por el desarrollo nacional”., agregó.

Consultado concretamente sobre la posibilidad de crear nuevos impuestos, como planteó el PIT-CNT, Orsi respondió: "Eso nos lo llevamos para analizar. No se me ocurre, no se me ocurría y por supuesto no está en nuestros planteos. Pero tenés que tomar nota porque sabés que ese es el planteo que viene desde este lugar. Hay planteos que vienen desde otros lugares. Uno no viene acá, o no va a ninguna reunión pensando en decirle que sí a todo. Está claro. Creo que la situación del país o la economía nacional no soporta o no es de imaginarse nuevos tributos. Eso es algo que lo planteamos en campaña y lo planteamos ahora. Pero es legítimo escuchar planteos concretos para analizar y para llevar a ese diálogo".