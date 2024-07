"Volví a tener los hábitos de casa": así funciona La otra esquina, un centro para personas en calle

“Somos la primera intendencia que firma un convenio con la Junta Nacional de Drogas de estas características y genera esta política piloto de atención a personas en situación de calle”, contó. Es un centro mixto.

“La mayoría de los participantes son varones”, con participantes desde 18 a 60 años hasta el momento.

“Les brindamos alimentación, bañarse y también descanso. Es fundamental porque trabajamos desde el paradigma de la reducción del riesgo y el daño, que la persona para poder salir de esta situación e ir camino a otros procesos socioeducativos necesita bañarse, alimentarse y descansar”, explicó.

Matías asiste al centro desde hace seis meses. Tiene 26 años y busca “cambiar la vida”.

“Estoy menos tiempo en la calle, puedo hacer tareas. Por ejemplo me saqué el carné de salud, la credencial, estoy buscando laburo, cuando antes estaba perdido en la vida”, contó.

“Empecé en situación de calle, me pusieron una tobillera y tuve que decir ‘me tengo que ir de Montevideo’. Llegué a La Paz, abajo de un puente, estuve un año, y después me vine para Las Piedras porque me enteré que estaba el centro”, dijo Micaela.

“Y volví a tener los hábitos de casa, de bañarme, de ayudar, de limpiar, de lavarme mi ropa. Esas cosas que ya en la calle la perdés. No es difícil, pero la frustración te lleva otra vez a la misma. No te sale algo y buscás lo más fácil que es la droga”, expresó.