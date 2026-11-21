La conductora Victoria Rodr\u00edguez y el periodista deportivo Julio R\u00edos fueron votados por el p\u00fablico como los m\u00e1s elegantes de la noche de los premios Mart\u00edn Fierro Uruguay. La organizaci\u00f3n de la Asociaci\u00f3n de Periodistas de la Televisi\u00f3n y la Radiofon\u00eda Argentinas (APTRA) y la productora \u201cDK44\u201d hab\u00edan convocado a los invitados a concurrir de gala, con vestidos de dise\u00f1o y con smoking para la ocasi\u00f3n, y muchas figuras de los medios de comunicaci\u00f3n cumplieron con lo pedido, e incluso se animaron a looks jugados y provocadores. Algunos casos de transparencias en mujeres, vestido de cola interminable, pollera en hombres, y vestidos con una gama de colores variados, que despertaron los comentarios de \u201cla alfombra roja\u201d que conduc\u00eda a los invitados desde la entrada del Hotel Radisson hasta el Sal\u00f3n del piso 2 del complejo tur\u00edstico. La ceremonia fue transmitida por todos los canales de TV y conducida por Eliana Dide de Canal 10, Luis Alberto Carballo de Canal 4, y Maximiliano de la Cruz de Canal 12.
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