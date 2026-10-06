Uruguay salió a la cancha hoy con medias rosadas, por primera vez en su historia, informó la Selección Uruguaya.
Uruguay jugó por primera vez en la historia con medias rosadas, por el mes de prevención del cáncer de mama
Uruguay enfrentó a India este martes y salió a la cancha con medias rosadas por el “octubre rosa”, el mes internacional de sensibilización y prevención del cáncer de mama. Así lo presentó la Selección Uruguaya.
¿El motivo? La AUF y la Selección adhieren así al llamado “octubre rosa”, el mes internacional de sensibilización y prevención del cáncer de mama.
"Como parte de la campaña "ONCE", que la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) impulsa junto al Ministerio de Salud Pública (MSP) y la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer (CHLCC) en el Mes Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama", dice el comunicado oficial.
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¿Y por qué Once? "Porque la campaña parte de un número que todo hincha conoce: once. Once jugadores en la cancha, y 1 de cada 11 uruguayas que podría desarrollar cáncer de mama a lo largo de su vida. Así, en cada tribuna, en cada familia y en cada grupo de amigos, la enfermedad está más cerca de lo que pensamos. Es un gesto visible, en un partido que seguirán millones de personas de Uruguay y el Mundo, para que el mensaje de prevención llegue a cada hogar: cuanto antes se detecte, mayores son las posibilidades de un tratamiento más efectivo. Hacete los controles", dice la AUF.
“Cuanto más lejos llegue este mensaje, más conciencia se genera sobre la importancia del control y la detección temprana para un tratamiento efectivo del cáncer de mama”, publicó la Selección en sus redes sociales, con fotos y videos de los futbolistas vistiendo las medias rosadas con el lazo que simboliza la lucha contra el cáncer de mama.
El cáncer de mama en Uruguay: los datos
Según la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer:
- Se diagnostican 5 nuevos casos por día, más de 1.800 por año.
- 1 de cada 11 mujeres podría desarrollarlo a lo largo de su vida.
- El 77 % de los casos se da en mujeres mayores de 50 años.
- El 70 % de las mujeres que desarrollaron cáncer de mama no tenía antecedentes familiares.
- Si bien se da mayormente en mujeres, el 1 % de los casos se da en hombres.
- El 40 % de los cánceres de mama se relaciona con el estilo de vida.
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