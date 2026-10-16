Trump califica de "gran héroe" al hombre que abatió al atacante de una escuela en Oregón

El presidente estadounidense, Donald Trump, calificó este viernes de "gran héroe" al ciudadano armado que mató a tiros a un joven atacante en una escuela primaria de Oregón.

"Tuvimos a un gran héroe que intervino e hizo lo que había que hacer", dijo Trump a los periodistas, y añadió: "Es algo terrible, pero gracias a Dios por un hombre que tenía un arma y sabía cómo usarla".

Tres niños y un profesor murieron este jueves en un tiroteo en una escuela primaria del estado de Oregon, en el noroeste de Estados Unidos, antes de que el agresor de 16 años fuera abatido por un vecino, informó la policía.

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El ataque perpetrado en la escuela primaria Silver Rail de Bend, una localidad de unos 100.000 habitantes cercana a Portland, dejó además un niño y un profesor gravemente heridos.

Niños de "cinco, ocho y 11 años" murieron en el tiroteo, al igual que un profesor, indicó Mike Krantz, jefe de la policía de Bend, en conferencia de prensa.

La policía fue advertida de un tirador activo tras una llamada de una persona, que reportó haber recibido varios disparos de un individuo con un arma larga.

"Momentos después, un agente reportó que el sospechoso había sido baleado por un vecino que lo vio entrar a la escuela, lo siguió y lo enfrentó", añadió.

Los heridos son un niño de siete años y otro profesor de 54 que fueron trasladados a un hospital de la zona por sus graves lesiones.

"Nuestros funcionarios entraron en las instalaciones y confirmaron que el sospechoso había muerto", indicó.

Se trataba de un residente de Bend de 16 años.

La investigación todavía está en sus primeras etapas, aclaró el jefe policial, pero adelantó que al parecer el "tirador había forzado su acceso a la escuela" con disparos a las puertas.

Entre 400 y 450 niños acuden a la escuela Silver Rail, que ofrece educación primaria desde jardín de infancia hasta quinto grado y cuenta con unos 40 empleados.

Los policías escoltaron a los estudiantes en ómnibus hacia otra ubicación para que pudieran encontrarse con sus familias.

FUENTE: AFP.