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Tres delincuentes armados rapiñaron a un conductor en el Marconi: "Uno no dejaba de apuntarme"

El conductor dijo a Subrayado que los individuos se llevaron la campera, la mochila con objetos del trabajo y el celular. La Policía trabaja para dar con el paradero de los delincuentes.

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Tres delincuentes armados rapiñaron al conductor de un vehículo en la tarde de este lunes en Juan Acosta entre Nogueira y Aparicio Saravia, en el barrio Marconi.

"Vi que había tres personas que intentaban bloquearme y cuando me fui acercando, definitivamente se me tiran arriba del auto. Frenan, que me baje, que me baje, desesperados. Me paré al costado del auto y uno se metió para adentro del auto y entraba y salía que tenía el arma y no dejaba de apuntarme", contó Rodolfo a Subrayado.

Los individuos se tiraron encima del auto para que el hombre frenara. Luego ingresaron mediante amenazas y le exigieron las pertenencias. Según supo Subrayado, uno de los delincuentes le dijo "bajate, deja el auto".

Foto cedida a Subrayado. Orificios de bala en parabrisas del patrullero chocado en Marconi.
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Tras robar varios objetos se dieron a la fuga por los pasajes.

"Me llevaron la campera, la mochila con todo lo del trabajo y el celular", comentó.

La zona cuenta con varios operativos desde hace meses, por lo que los efectivos llegaron de inmediato, atendieron a la víctima, pero no pudieron ubicar a los delincuentes.

Trabajó personal de la Guardia Republicana y Grupo Puma.

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