Trabajo infantil en Uruguay: la realidad "es sumamente grave", dijo el director de Trabajo Luis Puig

Puig cuestionó a quienes plantean que el trabajo infantil es una forma de crear la “cultura del trabajo” desde temprana edad.

“El trabajo de niños, niñas y adolescentes no tiene nada que ver con un situación que muchas veces nos encontramos por parte de gente que tiene influencia en la opinión pública que dice que lo que existe es desarrollar una cultura del trabajo. No. La cultura del trabajo no tiene nada que ver con que el niño no vaya a la escuela, que no tenga la formación adecuada, que no esté preparado para el futuro, que no tenga la posibilidad de vivir su realidad de niño desde el punto de vista lúdico, de concurrir a la escuela, entonces estamos ante un problema social muy serio”, dijo Puig.

Consultado sobre las áreas de la economía nacional donde hay trabajo infantil, el jerarca respondió: “Son diversas las áreas, en el medio rural, en el comercio minorista, en turismo, en servicios en general. Hay una cantidad importante de áreas donde sabemos que hay trabajo infantil”.

Y agregó: “Hay que radicarla, pero el primer elemento es comprender la gravedad, la magnitud de la situación y no disfrazarla porque duele mucho en el diagnóstico. Tenemos una realidad en el país que es sumamente grave en materia de niños, niñas y adolescentes que trabajan y tenemos que combatirla de forma conjunta”.