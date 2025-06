Sebastián Sabini acusa "móvil político" del Tribunal de Cuentas al observar compra del campo en Florida

Destacó que en el Tribunal “el Frente Amplio no tiene mayoría” y que su integración actual hizo “consideraciones políticas”. “Consideraciones que no son de carácter contable, si no de carácter político”, apuntó.

El senador aseguró que las observaciones del Tribunal le causaron “un poco de sorpresa”. “Algunas son llamativas, otras más razonables”, agregó.

Sobre la falta de presupuesto del Instituto de Colonización para comprar ese campo, Sabini señaló que “el Instituto estaba fundido” y que por eso “se había solicitado el crédito” al Ministerio de Economía.

El dirigente del MPP insistió en que la compra se hizo de acuerdo al artículo 35 de la ley de Colonización, y que es totalmente legal.

Finalmente, sobre las observaciones que realiza el Tribunal en general, todos los años, Sabini señaló que solo en el 2023 “hizo 47.278 observaciones, y se reiteró el gasto, no es ninguna novedad”.