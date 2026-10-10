Quedó inaugurada la muestra "Tutankamón, la experiencia" y con ella abrió sus puertas el Espacio Cultural García Lorca

Este viernes quedó inaugurada la exposición "Tutankamón, la experiencia" para descubrir la tumba, tesoros y misterios del faraón más enigmático de la historia. Con esta muestra también abre sus puertas el Espacio Cultural García Lorca.

"Esta es una muestra que estrenó en Argentina. Lo tuvimos dos meses en un espacio que se llama El Cubo. Tuvimos 35.000 espectadores, fue un gran éxito, y surgió la posibilidad de venir a Montevideo, nos invitaron a conocer el lugar, quedamos fascinados con el espacio y tomamos el desafío de inaugurar la sala. O sea que se produce un hecho emocional bastante importante", dijo Rubén Larrosa, productor de la muestra.

Daois Uriarte, director del espacio, contó la relevancia que tiene el lograr abrir este espacio.

"Es un espacio cultural. O sea que acá se pueden hacer obras de teatro o se pueden hacer musicales. Varios tipos de actividades que tengan que ver con la cultura en sus diversos aspectos", señaló.