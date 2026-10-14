Prisión preventiva para un hombre de 37 años que acribilló a otro en un taller mecánico del barrio Sayago

Imputaron al principal sospechoso de haber asesinado a un hombre de 33 años dentro de un taller mecánico de reparación de motos ubicado en la calle Bell, en el barrio Sayago, que ocurrió el 30 de junio.

El ahora imputado es un hombre de 37 años y va a prisión preventiva por homicidio en reiteración real con lesiones personales.

El día del crimen, delincuentes en moto llegaron al lugar, uno se bajó, entró al taller y arremetió a balazos contra la víctima. También dejó herido a un hombre de 31 años. Luego del homicidio, los delincuentes escondieron el birrodado en un garaje, se subieron a un auto y huyeron.

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La investigación del Departamento de Homicidios permitió la detención del hombre de 37 años. Analizó las cámaras de videovigilancia del Ministerio del Interior y realizó un seguimiento para dar con los responsables del crimen. Por este hecho, ya había sido condenada otra persona por encubrimiento, por colaborar en la logística del escape.

La Policía logró dar con el autor de los disparos este martes. A los efectivos de la Brigada de Delitos Automotores les llamó la atención un vehículo en Belvedere, cuyos ocupantes rompieron un celular cuando eran detenidos para su identificación.

Quien resultó ser el homicida del hombre asesinado en el taller dio un nombre falso y el sistema no estableció que tenía requisitoria pendiente por el crimen. Sin embargo, el personal de Homicidios analizó las cámaras y lo reconoció.

La Policía montó un operativo de vigilancia y logró detener al autor de los disparos, que permanece a disposición de la Fiscalía de Homicidios.