Presidenta de Ancap confirmó que se retoma búsqueda de petróleo costa afuera con 25% de probabilidad de hallazgo

Ancap celebró 95 años con la presencia del presidente Yamandú Orsi. En la ceremonia la presidenta de la empresa, Cecilia San Román, confirmó que se retoma la búsqueda de petróleo costa afuera con una probabilidad del 25 por ciento.

"Ahora la ventana ambiental habilitada es a partir de noviembre a abril. Estamos proyectando reiniciar. La ventana anterior fue muy corta, entonces ahora vamos a reiniciar los trabajos en noviembre", dijo San Román y detalló que "entre 2012 y 2017 se hizo la totalidad del área de interés" y "ahora quedan unas pequeñas áreas que son las que estamos tratando de completar para tener toda la información geológica necesaria".

Respecto al 25% de probabilidad, la presidenta de Ancap señaló que "es buena" si se considera que en la zona aún no hubo descubrimientos de petróleo.

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"El año pasado, Noruega, que ya es una cuenca productora de petróleo, hizo 49 pozos exploratorios, de los cuales, 21 fueron exitosos. Trabajaron en una cuenca conocida con un 50% de probabilidad, entonces tener un 25 en un lugar que aún no hay descubrimiento es alentador", afirmó.

San Román también se refirió a las finanzas de Ancap con respecto a las decisiones tomadas en el precio de los combustibles afectado por la guerra en Medio Oriente.

"Nuestra mayor preocupación es garantizar el suministro al país. No podemos detener el país. Entonces, estamos realizando compras en forma más anticipada que lo usual, para tener la garantía de que el petróleo llegue y lo podamos producir. Después, tomamos, en el tema económico, seguros o coberturas, con las que que nos estamos cubriendo de un desastre", aclaró.

"Lo que coordinamos muy bien es que cuando están estas subas muy abruptas de los combustibles, lo primero que hacemos es ver cuánto subió en el exterior. Y modelar nosotros cuánto tendríamos que subir sin llegar a dañar a la empresa. Venimos bien. Lo que pasa que no lo podemos adelantar, porque recuerden que compramos combustible y se paga a los 90 días con el precio que tiene ese embarque a los 90 días. Entonces no sabemos qué va a suceder dentro de un trimestre", añadió.

A fines de setiembre, la empresa resignó 120 millones de dólares para mantener el precio del combustible ante los usuarios.