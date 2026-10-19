Policía investiga el ingreso a Malinas de un herido de bala en una rapiña y un apuñalado en el pecho, que murió

La Policía investiga el ingreso a la policlínica de Malinas de una persona herida de bala en una pierna, producto de una rapiña y como un homicidio, el ingreso de otra apuñalada en el pecho, que minutos más tarde murió.

Información a la que accedió Subrayado se trata de dos hechos distintos que vienen siendo investigados.

El primero se dio en Punta de Rieles cuando delincuentes le robaron la moto a un hombre. La Policía trasladó al herido a la policlínica de Malinas y fue ahí donde se encontró con el otro caso.

Un vehículo llegó al centro de salud con un hombre, de 47 años, con una puñalada en el pecho, procedente de la zona de Leandro Gómez, producto de un enfrentamiento con cuchillos. El caso es investigado por el Departamento de Homicidios. #AHORA | La Policía investiga el ingreso de una persona herida de bala en una pierna, producto de una rapiña. Además, al centro de salud llegaron otras personas con un apuñalado en el pecho. Minutos más tarde falleció. Los detalles con @Guillelorenzo20 https://t.co/JTAVlFUupf — Subrayado (@Subrayado) October 19, 2026

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