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NOCHE DE LUNES

Policía investiga el ingreso a Malinas de un herido de bala en una rapiña y un apuñalado en el pecho, que murió

Ambos hechos ocurrieron en la noche de este lunes, la rapiña tuvo lugar en Punta de Rieles y el enfrentamiento en la zona de Leandro Gómez.

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La Policía investiga el ingreso a la policlínica de Malinas de una persona herida de bala en una pierna, producto de una rapiña y como un homicidio, el ingreso de otra apuñalada en el pecho, que minutos más tarde murió.

Información a la que accedió Subrayado se trata de dos hechos distintos que vienen siendo investigados.

El primero se dio en Punta de Rieles cuando delincuentes le robaron la moto a un hombre. La Policía trasladó al herido a la policlínica de Malinas y fue ahí donde se encontró con el otro caso.

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Un vehículo llegó al centro de salud con un hombre, de 47 años, con una puñalada en el pecho, procedente de la zona de Leandro Gómez, producto de un enfrentamiento con cuchillos. El caso es investigado por el Departamento de Homicidios.

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