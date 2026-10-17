Policía intervino en caso de violencia doméstica en hotel de Buceo e incautó dos navajas y drogas a un estadounidense

La Policía de Montevideo intervino este sábado de mañana en un caso de violencia doméstica y le incautó dos navajas y drogas a un ciudadano estadounidense en un hotel en el barrio Buceo.

Tras recibir un llamado de emergencia al 911, los efectivos policiales fueron hasta el lugar donde encontraron a una mujer de 48 años. La víctima manifestó que discutió con su pareja, un hombre de 42 años, que la agredió físicamente y se fue de la habitación.

La Policía ubicó al estadounidense en el lobby del hotel. Durante el procedimiento, se incautaron dos navajas y drogas.

En el caso intervino la Fiscalía de Violencia Doméstica de 4º turno, que dispuso la liberación del hombre. Luego, la Justicia estableció la prohibición de acercamiento y comunicación con la víctima en un radio de 500 metros por 180 días, y citó a ambas partes a una audiencia.

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