Persecución que empezó en Brasil terminó con un choque, un tiroteo en Uruguay y un detenido

Una persecución que comenzó en Brasil terminó con un choque, un tiroteo en Uruguay y un detenido.

El vocero de la Jefatura de Policía de Rocha, comisario mayor Gervasio Pereira, dijo a Subrayado que la persecución se dio en horas de la tarde de este martes cuando efectivos brasileños comenzaron a seguir a un vehículo matriculado en ese país, con cuatro personas a bordo.

Al llegar al punto fronterizo el vehículo impactó contra el cordón de la vereda y tres de los ocupantes se escaparon, uno fue detenido; tiene 33 años, es brasileño, cuenta con múltiples antecedentes y sería integrante de una de las organizaciones que se mueven en la frontera.

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El coche fue abandonado en territorio uruguayo.

Según dijo Pereira, se trata de criminales que cuentan con antecedentes y vienen siendo investigados. Están vinculados al tráfico de armas, suministro de estupefacientes y homicidios.

No hubo personas heridas en territorio uruguayo debido al tiroteo.