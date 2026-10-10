Peñarol empató a Progreso en los minutos adicionales del segundo tiempo, con gol de Abel Hernández

Peñarol y Progreso empataron en la fecha 10 del Torneo Clausura, de la Liga AUF Uruguay.

El partido fue en el estadio Centenario y tuvo como árbitro a Mathías de Armas, con los asistentes Nicolás Tarán y Nicolás Piaggio. El 4º árbitro fue Elías Lorenzo y los VAR Antonio García y Javier Irazoqui.

Nahuel López abrió el marcador, a los 25 minutos del primer tiempo, y dejó a su cuadro ganando 1 a 0 a Peñarol.

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El equipo de Dieego Aguirre jugó con desventaja todo el partido, y parecía que se iba a la 11ª fecha sin sumar puntos. Pero a los 92 minutos, en los descuentos, la Joya Hernández le dio el empate.

Washington Aguerre, Lucas Ferreira, Germán Pezzella, Nahuel Herrera, Javier Cabrera, Eric Remedi, Nicolás Fernández, Thiago Espinosa, Cristian Jaime, Leandro Umpierrez y Matías Arezo eran el 11 titular de Diego Aguirre. En el banco tenía a Sebastián Britos, Mauricio Lemos, Lucas Hernández, Ignacio Alegre, Eduardo Darias, Jesús Trindade, Franco González, Facundo Batista, Jonathan Rodríguez y Abel Hernández.

Por su parte, el DT de Progreso, Tabaré Silva, jugó con Renzo Bacchia, Emiliano Álvarez, Mauro Martin, Marco Saravia, Ayrton Cougo, Agustín Pinheiro, Ramiro Cristóbal, Facundo de León, Nahuel López, Agustín Ocampo y Maximiliano Juambeltz. Los suplentes: Lautaro Fernandez, Sebastián Cardozo, Hernán Carroso, Juan Pablo Oliva, Gastón Silva, Santino Bruschi, Agustín Codagnone, Gonzalo Silva, Gary Silva y Matteo Copelotti.