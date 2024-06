"No me consta", dijo Beatriz Argimón sobre chat entre Astesiano y Lacalle Pou

La vicepresidenta Beatriz Argimón fue consultada sobre el chat entre el ex custodio presidencial Alejandro Astesiano y el presidente Lacalle Pou en el que le informa del avance de la investigación que pidió a la Policía sobre el presidente del PIT-CNT Marcelo Abdala.

“No me consta”, dijo Argimón ante la consulta sobre la captura de pantalla del mensaje de Wahtsapp que aparece en el teléfono de Astesiano, periciado por la Justicia, y que se publica en el libro del periodista Lucas Silva “El caso Astesiano, una trama de espionaje y corrupción en la Torre Ejecutiva”, según el adelanto informado este jueves por Búsqueda y La Diaria.

“Primero, no me consta. Y después, con los elementos técnicos que supuestamente tiene quien investiga, se sabrá si efectivamente fue así, en qué marco se dio, pero bueno, si hay algo que no debo es hablar mientras está en etapa de investigación. Ha sido y va a seguir siendo siempre mi posición como forma de colaborar con la Justicia”, respondió Argimón.