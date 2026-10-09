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CANELONES

Motociclista grave tras caer e impactar contra una rotonda en ruta 6 de Canelones

El motociclista circulaba por ruta 6 y en el kilómetro 69 y medio perdió equilibrio, cayó e impactó con la rotonda existente en el lugar.

Accidente en ruta 6 de Canelones. Motociclista lesionado grave. Foto: Policía Caminera.

Accidente en ruta 6 de Canelones. Motociclista lesionado grave. Foto: Policía Caminera.

Un motociclista sufrió un accidente de tránsito grave este viernes de mañana en el kilómetro 69 y medio de la ruta 6, en Canelones.

Según informa Policía Caminera, el conductor perdió el equilibrio, cayó al pavimento e impactó con la rotonda que hay en el lugar.

Ocurrió a la hora 7 de este viernes y la ruta permanece parcialmente obstruida, informa Caminera.

Foto: Subrayado, archivo. Ruta Interbalnearia, Canelones.
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El motociclista fue atendido y trasladado a un centro de salud.

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