Motociclista grave tras caer e impactar contra una rotonda en ruta 6 de Canelones

Accidente en ruta 6 de Canelones. Motociclista lesionado grave. Foto: Policía Caminera.

Un motociclista sufrió un accidente de tránsito grave este viernes de mañana en el kilómetro 69 y medio de la ruta 6, en Canelones.

Según informa Policía Caminera, el conductor perdió el equilibrio, cayó al pavimento e impactó con la rotonda que hay en el lugar.

Ocurrió a la hora 7 de este viernes y la ruta permanece parcialmente obstruida, informa Caminera.

El motociclista fue atendido y trasladado a un centro de salud.

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