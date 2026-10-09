Un motociclista sufrió un accidente de tránsito grave este viernes de mañana en el kilómetro 69 y medio de la ruta 6, en Canelones.
Motociclista grave tras caer e impactar contra una rotonda en ruta 6 de Canelones
El motociclista circulaba por ruta 6 y en el kilómetro 69 y medio perdió equilibrio, cayó e impactó con la rotonda existente en el lugar.
Según informa Policía Caminera, el conductor perdió el equilibrio, cayó al pavimento e impactó con la rotonda que hay en el lugar.
Ocurrió a la hora 7 de este viernes y la ruta permanece parcialmente obstruida, informa Caminera.
Seguí leyendo
Discusión en el tránsito terminó con padre e hijo heridos con machete: el agresor fue imputado
El motociclista fue atendido y trasladado a un centro de salud.
Temas de la nota
Lo más visto
NIÑO GODZILLA
Para noviembre y diciembre, Nubel Cisneros anuncia "calor intenso" que va a traer "muchas complicaciones"
POZO MULTIMILLONARIO
Salió el 5 de Oro millonario y una sola apuesta se llevó más de 3 millones y medio de dólares
EN MELILLA
Una ex policía mató a un rapiñero que intentó robar a uno de sus empleados en la puerta de su casa
AUDIENCIA
Condenaron a "Betito" Suárez por lavado de activos y otros delitos, a tres años y ocho meses de cárcel
RÍO NEGRO
Dejá tu comentario