Menor de 17 años se encuentra internado tras ser baleado en una pierna, en Villa Española

Un adolescente de 17 años fue baleado en la noche de este sábado en Larravide y Avellaneda, en el barrio Villa Española.

Fuentes policiales indicaron a Subrayado que el menor ingresó a un centro asistencial de la zona con una herida de arma de fuego en el miembro inferior derecho.

Según su manifestó, fue agredido por desconocidos que circulaban en moto, pero no quiso radicar la denuncia.

El menor permanece internado y estable. El caso es investigado por la Fiscalía de Flagrancia y efectivos policiales.

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