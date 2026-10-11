Un adolescente de 17 años fue baleado en la noche de este sábado en Larravide y Avellaneda, en el barrio Villa Española.
Menor de 17 años se encuentra internado tras ser baleado en una pierna, en Villa Española
Fuentes policiales indicaron a Subrayado que el adolescente dijo que desconocidos que circulaban en moto le efectuaron los disparos.
Fuentes policiales indicaron a Subrayado que el menor ingresó a un centro asistencial de la zona con una herida de arma de fuego en el miembro inferior derecho.
Según su manifestó, fue agredido por desconocidos que circulaban en moto, pero no quiso radicar la denuncia.
Seguí leyendo
Menor de 16 años está grave tras recibir un disparo en la cara, en el Marconi
El menor permanece internado y estable.
El caso es investigado por la Fiscalía de Flagrancia y efectivos policiales.
Temas de la nota
Lo más visto
banco de previsión social
Sindicato de BPS denuncia problemas en acceso a préstamos por parte de usuarios; la explicación de la institución
EXINTENDENTE DE MALDONADO
Enrique Antía deberá devolver en un plazo de 10 días un campo propiedad de Colonización en Aiguá
COLONIA
Encontraron muerto a un joven de 21 años luego de que su auto despistó y cayó dentro de un arroyo
MALDONADO
Balneario Buenos Aires: un ómnibus volcó y cuatro niños resultaron con distintas lesiones leves
NARCOTRÁFICO
Dejá tu comentario