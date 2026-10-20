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Punta de Rieles

Mataron a un hombre de una puñalada en el pecho tras una pelea en la calle

La víctima fue encontrada herida en Punta de Rieles. Murió en la Policlínica Malinas, adonde fue trasladada por la Policía. El agresor huyó hacia unas viviendas de la zona.

Foto: Subrayado.

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Un hombre de 47 años fue asesinado de una puñalada en el pecho en la noche de este lunes, durante una pelea con otro hombre en la calle, en la zona de Camino General Leandro Gómez y Plutón, en Punta de Rieles.

Cuando la Policía llegó al lugar, encontró a la víctima tendida en la calle. Los efectivos la trasladaron a la Policlínica Malinas, en Jardines del Hipódromo, donde se constató su muerte.

Según dijo una familiar del fallecido, el hombre había sido herido durante una pelea con otro hombre. El Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos asumió la investigación y estableció que ambos discutieron y que el otro hombre lo apuñaló.

Tras resultar herido, la víctima caminó hacia una casa y cayó. A través de las cámaras de videovigilancia del Ministerio del Interior, los investigadores observaron el enfrentamiento entre los dos hombres y la posterior fuga del presunto agresor hacia unas viviendas de la zona.

En la escena quedaron manchas de sangre, que fueron relevadas por Policía Científica. Los investigadores también tomaron declaraciones a testigos para identificar al agresor.

El hombre asesinado tenía un antecedente penal de 2020 por hurto.

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