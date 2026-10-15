Más de 30 disparos durante una persecución en Marconi: dos detenidos y cuatro policías heridos tras un choque

Foto cedida a Subrayado. Orificios de bala en parabrisas del patrullero chocado en Marconi.

Foto cedida a Subrayado. Orificios de bala en parabrisas del patrullero chocado en Marconi.

Una persecución policial en el barrio Marconi terminó con dos hombres detenidos, uno de ellos herido de arma de fuego, y cuatro policías lesionados tras el choque del patrullero contra un árbol. Durante el procedimiento, los efectivos dispararon 33 veces, según surge del almacén de las pistolas de reglamento que utilizaron.

El procedimiento comenzó a las 00:30 de este jueves en la calle Itacumbú, cuando los policías de Digoe observaron a dos hombres que circulaban en una moto sin matrícula. Al intentar detenerlos para hacerles una revisión, los sospechosos huyeron.

Según el relato de los efectivos, el acompañante de la moto tenía una pistola y les disparó. Los policías utilizaron sus armas de reglamento para repeler la agresión. Entre los cuatro efectivos dispararon 33 veces, de acuerdo con los registros de sus armas Glock.

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Durante la persecución, el patrullero chocó contra un árbol en Rambla Costanera e Iraola y los ocupantes de la moto también perdieron el dominio. Tras la caída, los dos delincuentes fueron detenidos. Los cuatro policías habían resultado lesionados en el choque.

Foto cedida a Subrayado. Moto, arma y municiones incautadas.

Uno de los detenidos tiene 29 años y un antecedente penal de abril de 2024 por suministro de drogas. Recibió heridas de arma de fuego en la cabeza, el dorso y un glúteo. Está internado en el Hospital Maciel, con custodia policial, estable y fuera de peligro.

En un morral que llevaba le incautaron una pistola con un cargador ampliado para 20 cartuchos, uno en la recámara y 19 en el almacén, además de otros 46 cartuchos.

El segundo detenido tiene 38 años y 11 antecedentes penales: diez por hurto y uno por rapiña. Su último antecedente corresponde a noviembre de 2025. Se negó a recibir asistencia médica y fue detenido.

Además de la pistola y la moto, denunciada como robada en julio, la Policía incautó, en total, 66 cartuchos durante el procedimiento.

Foto cedida a Subrayado. Pistola Tisas Zigana PX-9 Gen 2 (G2) incautada.

Los cuatro efectivos sufrieron politraumatismos y otras lesiones y fueron trasladados al Hospital Policial. Todos están fuera de peligro.

Los policías dejaron constancia que la camioneta policial, una Nissan Frontier, presenta 19 impactos de bala en el parabrisas y el espejo retrovisor, además de daños en el paragolpe por el choque.

En la escena trabajó Policía Científica durante la madrugada. El fiscal Ricardo Lackner, de Flagrancia de 6.º turno, está a cargo de la investigación y dispuso las primeras actuaciones, entre ellas, una prueba de residuos de disparo.