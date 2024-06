Marcelo Bielsa: "Los entrenadores a nivel de selección somos figuras testimoniales, con muy poca incidencia"

Consultado acerca de por qué solo llevó 16 futbolistas para el partido ante México, respondió: “Hay dos segmentos para formar la lista definitiva. Los jugadores que terminaron la competencia en Europa y los que han competido hasta el domingo en Sudamérica. Si compiten el domingo y juegan aquí el martes, sería como no respetar la trascendencia del encuentro”.

“Los de Europa, algunos hace tres semanas que no compiten, otros vienen de lesiones. Otros han tenido temporadas muy largas y necesitan recuperarse, otros necesitan competencia. Hay jugadores que deberían estar y no están. Pero creo que si hubieran venido no hubiera sumado para mejorar el espectáculo”, agregó el DT.

El partido con México comienza a la hora 22 de Uruguay. Se permiten 6 cambios.

Estos son los futbolistas a disposición de Bielsa:

Además, en Montevideo, entrenan otros 11 futbolistas que están reservados por Bielsa para la Copa América:

Brian Ocampo, Emiliano Martínez, Nicolás Marichal, Randall Rodríguez, Ronald Araujo, Cristian Olivera, Miguel Merentiel, Nicolás De La Cruz, Matías Viña, Guillermo Varela, Giorgian De Arrascaeta.