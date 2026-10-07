RECIBÍ EL NEWSLETTER
VÍA INSTAGRAM

Lionel Messi y el día después: "Ya extraño vestir la celeste y blanca"

"Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca. Sé que estoy tomando la decisión correcta", escribió el astro en su cuenta de Instagram.

lionel-messi-instagram

Apenas 24 horas después de despedirse de la selección argentina, Lionel Messi confesó este miércoles que ya extraña a la Albiceleste, tras una jornada cargada de emoción que incluyó lágrimas, ovaciones y homenajes ante más de 80.000 personas en Buenos Aires.

Messi, de 39 años, cerró el martes su etapa con la selección al marcar de penal en el triunfo 3-0 sobre Benín, el último capítulo de una carrera histórica con la camiseta albiceleste.

"Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca. Sé que estoy tomando la decisión correcta", escribió el astro en su cuenta de Instagram.

lionel messi dijo adios a la seleccion argentina, entre lagrimas y a pura emocion
Seguí leyendo

Lionel Messi dijo adiós a la Selección Argentina, entre lágrimas y a pura emoción

"Fue un camino increíble, lleno de alegrías y también de algunas tristezas, pero tengo claro que valió la pena cada paso que di", agregó la Pulga.

En su publicación, el capitán saliente de la Albiceleste tuvo palabras de agradecimiento para su familia y sus compañeros, además de una mención especial para el ídolo Diego Maradona, figura legendaria del fútbol argentino fallecida en 2020.

"Sé que nos ayudó estando acá con nosotros y también desde el cielo, en cada paso que dimos", recordó el crack, en alusión al Mundial de México 1986 que Argentina conquistó de la mano de Maradona.

Cristiano saluda a

Messi

Entre las miles de reacciones al posteo de Messi, destacó la de Cristiano Ronaldo.

"Leo, tantos años defendiendo a tu país y una historia que quedará para siempre", escribió el astro portugués. "Todo mi respeto por lo que has logrado con Argentina. Un abrazo", agregó.

Aunque protagonizaron una de las mayores rivalidades de la historia del fútbol, Messi y Cristiano Ronaldo han mantenido una relación marcada por el respeto mutuo.

El mensaje de CR7 llegó en momentos en que el delantero luso, de 41 años, se encuentra en el centro de la polémica por haber abandonado recientemente la concentración de Portugal en medio de diferencias con el seleccionador Jorge Jesus.

El polémico show de drones

La apoteósica despedida de Messi en el estadio Monumental en Buenos Aires incluyó fuegos artificiales, un emotivo himno, una camiseta gigante con la inscripción "Gracias" y un show de drones sobre el recinto deportivo.

El espectáculo de drones fue blanco el miércoles de un aluvión de burlas en las redes sociales.

Los organizadores lo abrieron con la promoción de una compañía de seguros y, además, una de las figuras mostró a Messi pateando con la derecha, pese a que construyó su leyenda con la zurda.

El rosarino, dueño de ocho Balones de Oro, dejó la selección argentina como su máximo goleador histórico (126 goles), líder de asistencias (70) y futbolista con más partidos disputados (208), registros que acompañan una era dorada coronada con los mayores éxitos de la Albiceleste.

Liderada por Messi, la selección argentina conquistó los títulos en el Mundial de Catar 2022, las Copas América de 2021 y 2024 y la Finalissima de 2022. A ellos se suma el oro olímpico de Pekín 2008.

FUENTE: AFP

Temas de la nota

Lo más visto

Inumet emitió advertencia naranja por tormentas puntualmente fuertes y/o severas para 11 departamentos
SE MANTIENE ALERTA AMARILLA

Inumet emitió advertencia naranja por tormentas puntualmente fuertes y/o severas para 11 departamentos
PREVÉ EXCEPCIONES Y MULTAS

Reglamentaron la ley que restringe el uso del efectivo para pagos de hasta 200.000 UI, unos USD 33.120
DESDE LA TARDE DEL MIÉRCOLES

Inumet emitió un aviso especial a la población por tormentas muy fuertes y puntualmente severas
INTERVINO EN LA DE TRES CRUCES

Construyó una cruz de 3 metros y 300 kilos que será bendecida por el papa e instalada en la Gruta de Lourdes
MERCEDES, SORIANO

Joven de 22 años murió en Mercedes tras caer a un arroyo el auto en el que viajaba con otras cuatro personas

Te puede interesar

Inumet actualizó doble advertencia naranja y amarilla por tormentas fuertes y puntualmente fuertes en casi todo el país
HASTA 23 HORAS

Inumet actualizó doble advertencia naranja y amarilla por tormentas fuertes y puntualmente fuertes en casi todo el país
Nubel Cisneros llamó a extremar las precauciones ante la salida de cauces de ríos y arroyos en muchos puntos del país
EN LAS PRÓXIMAS HORAS

Nubel Cisneros llamó a "extremar las precauciones" ante la salida de cauces de ríos y arroyos en muchos puntos del país
Orsi sobre reducción de pobreza: Decidimos poner primero a la gente, hoy los datos muestran que estamos avanzando
"ES UNA MEJORA IMPORTANTE", DIJO

Orsi sobre reducción de pobreza: "Decidimos poner primero a la gente, hoy los datos muestran que estamos avanzando"

Dejá tu comentario