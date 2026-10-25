RECIBÍ EL NEWSLETTER
venezuela

Líder opositora María Corina Machado anuncia que regresó a Venezuela

La líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado regresó a Venezuela, confirmó la propia dirigente el domingo tras casi un año de exilio.

Foto: AFP. María Corina Machado, Venezuela.

Foto: AFP. María Corina Machado, Venezuela.

La líder opositora y premio Nobel de la Paz María Corina Machado regresó a Venezuela, confirmó la propia dirigente el domingo tras casi un año en el exilio.

Machado, de 60 años, había hecho anteriormente al menos siete intentos de regresar a Venezuela sin lograrlo, según fuentes de su partido.

"Estoy aquí. Con ustedes", escribió Machado en un mensaje en X.

Fotos: AFP. Votación de los candidatos Flávio Bolsonaro y Lula da Silva.
Seguí leyendo

Justicia extiende dos horas la votación en Brasil debido a dificultades para acceder a las urnas en algunas ciudades

Su aliado y excandidato presidencial Edmundo González Urrutia celebró su regreso. "¡Venezuela! Me emociona muchísimo anunciarles que nuestra líder, mi querida María Corina, está en territorio venezolano. Hoy es un día muy importante para los venezolanos", escribió en X.

El equipo de prensa de Machado confirmó su llegada al país y su asistencia a un acto en la Plaza del pueblo de Santa Rosa, en la ciudad de Barquisimeto, estado de Lara, a unos 400 km de Caracas.

Imágenes de Machado rodeada de seguidores fueron divulgadas por voceros de la dirigente.

Machado salió de Venezuela en diciembre de 2025 para recoger el premio Nobel, luego de pasar casi un año en la clandestinidad y en medio de la ola de arrestos que desató la controvertida reelección de Nicolás Maduro en 2024.

"Muy pronto estaré con ustedes y con ella para que nuestro país avance verdaderamente hacia la libertad. Ustedes lo saben, esto es hasta el final", agregó González Urrutia en su mensaje.

González Urrutia fue el candidato de Machado en las presidenciales celebradas el 28 de julio de 2024 y reivindica haber ganado esos comicios.

Machado vuelve al país nueve meses después de la captura de Nicolás Maduro en un operativo militar de Estados Unidos.

FUENTE: AFP.

Temas de la nota

Lo más visto

video
DOS MOTOS FUERON INCAUTADAS

Video: robo piraña a joyería dentro de un shopping, donde delincuentes llegaron en motos y con cascos
LA RAPIÑA Y HOMICIDIO dEL MARTES

Dos adolescentes de 16 y 15 años imputados por el homicidio de un joven para robarle la moto, cerca de Toledo Chico
JUICIO ORAL

Fiscalía pide de 45 años de prisión para mujer que mató a golpes a melliza de 9 meses
montevideo

Investigan hallazgo de restos humanos en planta de residuos de Felipe Cardoso
Homicidio en canelones

Un hombre fue asesinado y otro herido durante un ataque con arma de fuego en Santa Lucía

Te puede interesar

Fotos: AFP. Votación de los candidatos Flávio Bolsonaro y Lula da Silva.
VOTACIÓN HASTA LAS 19:00

Justicia extiende dos horas la votación en Brasil debido a dificultades para acceder a las urnas en algunas ciudades
El esposo de Karina Dafonte reclama justicia tras cumplirse dos años de su muerte en un accidente de ómnibus.
testimonio

"En Uruguay no hay justicia para pobres", dice el viudo de la mujer que murió hace dos años en accidente del ómnibus en Pocitos
Foto: Subrayado.
Homicidio en paysandú

Un "incidente" en Paysandú terminó en asesinato: la víctima fue un hombre de 58 años y hay un sospechoso identificado

Dejá tu comentario