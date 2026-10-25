Líder opositora María Corina Machado anuncia que regresó a Venezuela

La líder opositora y premio Nobel de la Paz María Corina Machado regresó a Venezuela, confirmó la propia dirigente el domingo tras casi un año en el exilio.

Machado, de 60 años, había hecho anteriormente al menos siete intentos de regresar a Venezuela sin lograrlo, según fuentes de su partido.

"Estoy aquí. Con ustedes", escribió Machado en un mensaje en X.

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Estoy aquí. Con ustedes — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) October 25, 2026

Su aliado y excandidato presidencial Edmundo González Urrutia celebró su regreso. "¡Venezuela! Me emociona muchísimo anunciarles que nuestra líder, mi querida María Corina, está en territorio venezolano. Hoy es un día muy importante para los venezolanos", escribió en X.

El equipo de prensa de Machado confirmó su llegada al país y su asistencia a un acto en la Plaza del pueblo de Santa Rosa, en la ciudad de Barquisimeto, estado de Lara, a unos 400 km de Caracas.

Imágenes de Machado rodeada de seguidores fueron divulgadas por voceros de la dirigente.

Machado salió de Venezuela en diciembre de 2025 para recoger el premio Nobel, luego de pasar casi un año en la clandestinidad y en medio de la ola de arrestos que desató la controvertida reelección de Nicolás Maduro en 2024.

"Muy pronto estaré con ustedes y con ella para que nuestro país avance verdaderamente hacia la libertad. Ustedes lo saben, esto es hasta el final", agregó González Urrutia en su mensaje.

González Urrutia fue el candidato de Machado en las presidenciales celebradas el 28 de julio de 2024 y reivindica haber ganado esos comicios.

Machado vuelve al país nueve meses después de la captura de Nicolás Maduro en un operativo militar de Estados Unidos.

FUENTE: AFP.