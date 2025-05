Lacalle Pou sobre críticas a la gestión de su gobierno en Ancap: "Las cosas que se están discutiendo, no las comparto"

"El servicio público, la vocación de servicio, eso no lo voy a dejar nunca en mi vida. Ahora, a dos meses de haber dejado una presidencia, a dos meses de haber empezado un gobierno, no es una buena cosa decir qué es lo que va a pasar dentro de cinco años", dijo al ser recibido en La Nueva Radio de Florida este miércoles. Es la primera entrevista que brinda desde el traspaso de mando.

"Lo bueno es que cuando vos tenés balances, por ejemplo, de Ancap, mirás, mirás como sigue la capitalización, en uno u otro, cuál ha sido el precio de los combustibles en uno u otro, en qué se han basado, y esa discusión, lo bueno, que está en blanco y negro, que es realidad, que no es opinión. Después puede haber opinión de qué se pudo haber hecho o qué no, pero es realidad. Y la crítica siempre es bienvenida, yo creo que es esencial a la tarea de un gobernante la crítica. No quiere decir que esté de acuerdo en todo. Las cosas que se están discutiendo, no las comparto", dijo sobre los planteos sobre Ancap que hizo el gobierno actual respecto al anterior.

El exmandatario fue presentado como "senior fellow" del Centro de Estudios para el Desarrollo. Además, recorre departamentos del interior en apoyo a las campañas de los candidatos blancos por las elecciones de este domingo.