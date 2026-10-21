La Justicia condenó al Estado por el femicidio de Daiana Laguna tras constatar 22 omisiones que podrían haber evitado el crimen

La Justicia uruguaya condenó al Estado a indemnizar a la familia de Daiana Laguna, asesinada por su ex pareja el 4 agosto de 2022 en la zona de Paso de Las Duranas, en Montevideo.

Salió de su casa junto a sus dos hijas para denunciar en la Seccional policial que su ex pareja se encontraba nuevamente en las inmediaciones de la vivienda.

Ya había denuncias por violencia doméstica y medidas cautelares que el hombre ya había incumplido.

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Pero Daiana no llegó a la Seccional. El hombre la interceptó en la calle y le disparó delante de las niñas y se suicidó.

Tenía 31 años y había denunciado en reiteradas oportunidades las agresiones y amenazas de su ex pareja, Ernesto Javier Medina, con quien había mantenido una relación durante aproximadamente 12 años.

En junio de 2022 la mujer había advertido a las autoridades que temía por su vida y la de sus hijas. Existían medidas judiciales que le prohibían al hombre acercarse a ellas, pero había incumplimientos y las reiteradas amenazas.

La víctima también había solicitado la colocación de una tobillera electrónica para controlar los movimientos de su agresor, una medida que no llegó a implementarse nunca.

Ahora, cuatro años después de aquel femicidio, la Justicia condenó al Estado (Poder Judicial, Fiscalía y Ministerio del Interior, a pagar 200.000 dólares a la familia de Daiana. La sentencia señala 22 errores u omisiones en las actuaciones de los organismos condenados que debían intervenir para protegerla.

El abogado de la familia de Daiana, Pablo Lamela, explicó en el programa Arriba Gente lo inédito de la sentencia y el alcance de lo errores u omisiones que, de no haber existido, podían evitar el femicidio.