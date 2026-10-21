RECIBÍ EL NEWSLETTER
FEMICIDIO DE AGOSTO DE 2022

La Justicia condenó al Estado por el femicidio de Daiana Laguna tras constatar 22 omisiones que podrían haber evitado el crimen

El abogado de la familia de Daiana Laguna destacó lo inédito del fallo judicial, que condena al Estado a pagar 200.000 dólares. A Daiana la mató su ex pareja delante de sus dos hijas.

fachada-poder-judicial-juzgado-palacio-de-justicia

La Justicia uruguaya condenó al Estado a indemnizar a la familia de Daiana Laguna, asesinada por su ex pareja el 4 agosto de 2022 en la zona de Paso de Las Duranas, en Montevideo.

Salió de su casa junto a sus dos hijas para denunciar en la Seccional policial que su ex pareja se encontraba nuevamente en las inmediaciones de la vivienda.

Ya había denuncias por violencia doméstica y medidas cautelares que el hombre ya había incumplido.

justicia condeno a defensa a entregar informacion sobre vuelos militares durante la ultima dictadura
Seguí leyendo

Justicia condenó a Defensa a entregar información sobre vuelos militares durante la última dictadura

Pero Daiana no llegó a la Seccional. El hombre la interceptó en la calle y le disparó delante de las niñas y se suicidó.

Tenía 31 años y había denunciado en reiteradas oportunidades las agresiones y amenazas de su ex pareja, Ernesto Javier Medina, con quien había mantenido una relación durante aproximadamente 12 años.

En junio de 2022 la mujer había advertido a las autoridades que temía por su vida y la de sus hijas. Existían medidas judiciales que le prohibían al hombre acercarse a ellas, pero había incumplimientos y las reiteradas amenazas.

La víctima también había solicitado la colocación de una tobillera electrónica para controlar los movimientos de su agresor, una medida que no llegó a implementarse nunca.

Ahora, cuatro años después de aquel femicidio, la Justicia condenó al Estado (Poder Judicial, Fiscalía y Ministerio del Interior, a pagar 200.000 dólares a la familia de Daiana. La sentencia señala 22 errores u omisiones en las actuaciones de los organismos condenados que debían intervenir para protegerla.

El abogado de la familia de Daiana, Pablo Lamela, explicó en el programa Arriba Gente lo inédito de la sentencia y el alcance de lo errores u omisiones que, de no haber existido, podían evitar el femicidio.

Temas de la nota

Lo más visto

video
SINIESTRO FATAL

Choque entre un camión y un auto dejó un muerto atrapado en su vehículo en ruta 8, en Cerro Largo
CANELONES

Le robaron la camioneta, la vio por redes sociales y luego de concretar un encuentro con el vendedor alertó a la Policía
EMPRESARIALES

Sayago tiene un nuevo Géant: más espacios, servicios y opciones de compra
TRAS CONDENA SERÁN EXPULSADAS

Condenadas las brasileñas detenidas en el Aeropuerto de Carrasco con más de 11 kilos de cocaína en sus equipajes
FRAY BENTOS

Detuvieron a una cubana que intentó cruzar escondida en un vehículo por el puente San Martín

Te puede interesar

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Escena del accidente en Piedras Blancas. video
En piedras blancas

Detienen a un requerido por homicidio: con su camioneta, atropelló a una peatona, intentó huir y se le cayó un arma
Centro de Justicia de Maldonado.
OCURRIÓ EL 15 de Octubre

Maldonado: imputan con prisión a la dueña de una guardería por lesiones graves a un bebé de 16 meses
Plan Veredas de la Intendencia de Montevideo. video
OBRAS EN VEREDAS

Plan Veredas de Montevideo comienza en noviembre: qué deben hacer los vecinos para arreglar su tramo o pagarle a la Intendencia

Dejá tu comentario