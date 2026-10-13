Los 35 años de la banda Abuela Coca se celebran este sábado 17 de octubre en La Rural del Prado, con un show que comienza a las 21:00 horas para hacer honor a tres décadas y media de "música, amor y compromiso". Las entradas están disponibles en redtickets a 1290 pesos.
La banda Abuela Coca celebra sus 35 años con un recital que recorre canciones que marcaron el rock uruguayo
"El show está planteado como un cuento musical y un viaje sonoro y visual de tres horas, donde la banda repasará 35 canciones que recorren sus cinco discos de estudio", señalan.
"El show está planteado como un cuento musical y un viaje sonoro y visual de tres horas, donde la banda repasará 35 canciones que recorren sus cinco discos de estudio. No será un concierto más: se tratará de un espectáculo integral que entrelazará la música en vivo con imágenes que repasan la carrera de la banda en paralelo a los acontecimientos históricos que ocurrían en el mundo mientras ellos caminaban la ruta", señala la productora.
Además, la banda tendrá invitados especiales de la escena local, con quienes reversionarán canciones que marcaron el rock uruguayo. Antes del show, habrá música a cargo del DJ Cablequemado.
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