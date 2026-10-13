La banda Abuela Coca celebra sus 35 años con un recital que recorre canciones que marcaron el rock uruguayo

Los 35 años de la banda Abuela Coca se celebran este sábado 17 de octubre en La Rural del Prado, con un show que comienza a las 21:00 horas para hacer honor a tres décadas y media de "música, amor y compromiso". Las entradas están disponibles en redtickets a 1290 pesos.

"El show está planteado como un cuento musical y un viaje sonoro y visual de tres horas, donde la banda repasará 35 canciones que recorren sus cinco discos de estudio. No será un concierto más: se tratará de un espectáculo integral que entrelazará la música en vivo con imágenes que repasan la carrera de la banda en paralelo a los acontecimientos históricos que ocurrían en el mundo mientras ellos caminaban la ruta", señala la productora.