Kirchner aseguró que Corte Suprema le puso "cepo al voto popular" y calificó a jueces como un "triunvirato de impresentables"

Al comienzo de su discurso, Kirchner agradeció el apoyo de la militancia. "Esta Argentina que hoy estamos viviendo no deja de sorprendernos, porque al cepo del salario impuesto por el gobierno de Javier Milei ahora el partido judicial le agrega el cepo al voto popular".

Habló de la concentración del poder económico, recordó el atentado en su contra el 1 de setiembre de 2022 y acusó una campaña de estigmatización y vandalismo contra su persona. "Esta causa tiene un cronograma electoral maravilloso", aseguró.

"El poder económico puede tropezar una vez con la misma piedra, pero no dos. Y saben que somos los únicos que podemos construir una alternativa cuando esto se desplome, porque esta tranquilidad de un dólar pisado y de miles de millones de dólares que siguen tomando prestado, algún día habrá que devolver y no demasiado lejano. Esto no tiene final feliz", afirmó. Kirchner también se refirió a Milei como un "monigote".