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Justicia rechazó reclamo de DGI por impuestos impagos de Conexión Ganadera, por los que pretendía cobrar USD 7.000.000

La resolución de la Justicia señala que era un esquema fraudulento, lo que genera la nulidad de los contratos de inversión. DGI apeló.

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La Justicia rechazó un recurso de la Dirección General Impositiva (DGI) que pretendía cobrar casi 7 millones de dólares de impuestos sobre los supuestos "rendimientos" que generaban las inversiones de Conexión Ganadera.

El juez Leonardo Méndez determinó y dejó por escrito que la operativa de Conexión Ganadera era un esquema fraudulento, lo que provoca la nulidad absoluta de los contratos de inversión.

El fallo ratifica que los inversores actuaron de buena fe, confiando en que era una inversión productiva y genuina, mientras que la empresa conocía la verdadera naturaleza de la operativa.

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El abogado de algunos damnificados, Juan Pablo Decia, dijo a Subrayado que al ser nulos los contratos por causa falsa o inexistente, los pagos que recibieron los inversores en su momento no pueden considerarse "rentas de capital" gravadas por impuestos, sino que entran dentro de las consecuencias restitutorias (es plata devuelta, no una ganancia real). Más aún teniendo en cuenta que no se ha podido recuperar el capital invertido, indicó el profesional.

Como la DGI no pudo justificar legalmente su reclamo ni probar que esos montos constituían verdaderas rentas, se desestimó su recurso de reposición.

Sin embargo, la DGI interpuso una apelación subsidiaria, por lo que el caso se elevará para que lo resuelva el Tribunal de Apelaciones en lo Civil.

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