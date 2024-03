Javier García llamó al FA a no hacer "insinuaciones" e "ir a la Justicia" tras denuncia de mujer trans a Orsi

“Si alguien tiene, del Frente Amplio , una prueba, un indicio, de que hay una organización política, un partido político, ahora ya no es voluntario, tiene la obligación de ir a la Justicia", dijo el senador blanco.

“Porque para defender la democracia, lo primero de todo es preservarla de este tipo de actitudes. Las insinuaciones echadas al aire sin ir a la Justicia es un choque que no solo lastima la democracia, sino que deteriora todo el sistema político”, agregó.

El senador sostuvo que “hay que ser cuidadosos” con estos temas y esperar “que la Justicia actúe”.

El diputado blanco, Pedro Jisdonian, dijo que no le consta que la denuncia contra Orsi sea orquestada y agregó que en estos casos hay que dejar que actúe la Justicia.

JISDONIAN ORSI

Por su parte, el senador cabildante Guillermo Domenech afirmó estar convencido de la inocencia del precandidato frenteamplista.

"Creo que está muy claro que no tengo coincidencia política con el señor Yamandú Orsi, jamás tuve una conversación con él. Sin embargo, tengo la convicción, y lo dije ayer en el Senado, de su inocencia. Porque esto que está sucediendo aquí en el país es muy grave", dijo Doménech y remarcó: "La verdad no me parece verosímil".