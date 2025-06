Javier García acusa "reacción tardía del gobierno" ante frío extremo: "Actuó improvisado, tarde y mal"

García dijo que las leyes para evitar que las personas mueran en la calle por falta de asistencia son la ley de internación compulsiva y la ley de faltas. “Hay un tema ideológico que les impide utilizar eso, por eso esa puesta de conferencia de prensa tratando de eludir el problema de fondo”, apuntó.

“El ministro de Desarrollo Social de hoy es el que criticaba la internación compulsiva cuando nosotros éramos gobierno. No vamos a decir las cosas que decían en aquel momento”, agregó el senador nacionalista, ministro de Defensa durante el gobierno de Lacalle Pou (2020-2025).

“Notoriamente el equipo (del Mides) no está funcionando. Los resultados, desgraciadamente y trágicamente están a la vista”, dijo García en relación a las seis personas fallecidas que vivían en la calle.

“No se prevé, y como no se prevé, no se actúa con anticipación, y cuando no se actúa con anticipación suceden estas tragedias. Y si el equipo no funciona hay que cambiar al equipo”, señaló.

“Es clara la improvisación del gobierno. Si se actúa en medio de la alerta, cuando sucedió las tragedias que sucedieron, obviamente se actúa improvisado, tarde y mal”, concluyó.