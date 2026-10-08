Intendencia de Canelones controla basurales por cámaras y aplica multas que van desde $9.704 a $97.039

La Intendencia de Canelones implementa controles a los basurales a través de un sistema de cámaras de videovigilancia y ya aplicó las primeras multas a los infractores.

El director de Gestión Ambiental de Canelones, Michael Zínola, indicó que cuando se constata una irregularidad, el infractor pasa a un registro interno de la comuna. Luego, la persona es notificada y, en caso de reincidencia, se le aplicará multas desde 5 a 50 unidades reajustables (desde $9.704 a $97.039).

Si son vehículos de gran porte, como camiones, se notifica y se aplica directamente la multa de 5 UR. Van 15 multas aplicadas y algunos contribuyentes han pagado al contado y otros han hecho convenios de pago.

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El registro de infractores tiene a más de 90 vehículos. Tras ser notificada, la persona infractora tiene seis días para presentar sus descargos y si no reconoce el error, se sanciona a través de la matrícula con el registro en video como soporte.

Zínola dijo que tras la instalación de las cámaras hay basurales endémicos que se erradicaron, como el de Pinamar Norte, uno de los más grandes, de donde se sacaron 70 camiones de basura.