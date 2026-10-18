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Paysandú

Incautan contrabando de cigarrillo valuado en más de un millón de pesos, en un auto que circulaba por ruta 3

En total, la mercadería más el vehículo, alcanzan un valor de 1.475.380 pesos. En el mismo circulaban un hombre de 55 años y una mujer de 54.

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La Policía Caminera realizó un procedimiento por el que incautó 4.979 cajillas de cigarro de contrabando, con un valor comercial estimado en 1.095.380 pesos.

El procedimiento fue en la ruta 3 de Paysandú. A la altura del kilómetro 359. Allí, efectivos realizaban tareas de prevención cuando detuvieron a un vehículo negro con vidrios oscuros en el que viajaban un hombre de 55 años y una mujer de 54, ambos sin antecedentes.

A simple vista, mientras dialogaban con el conductor para pedirle documentación, los policías detectaron las cajas de cigarros, por lo que ambas personas fueron conducidas al destacamento, que permitió una inspección más exhaustiva, contabilizando 4.979 cajas de cigarro paraguayo. En total, la mercadería más el vehículo, alcanzan un valor de 1.475.380 pesos.

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Fiscalía está a cargo de la investigación.

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Foto: Subrayado. Jefatura de Policía de Paysandú.
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