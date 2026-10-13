"Hoy en día, lo más importante es la salud del papa", dijo el obispo de Florida; la agenda sigue según lo previsto

El obispo de Florida, Alfonso Bauer, se refirió a la visita de León XIV a Uruguay y a la preocupación por el estado de salud del papa ante la intervención para extirparle un nódulo pulmonar.

"Hoy en día, lo más importante es la salud del papa", afirmó el obispo de Florida, donde está prevista una misa del pontífice el domingo 8 de noviembre a las 10:30 horas en la Plaza Asamblea frente a la Catedral Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, patrona de Uruguay.

Si bien reconoció que el estado de salud y la recuperación del papa puede generar cierta incertidumbre, Bauer indicó que, por el momento, "no se cambia nada de la planificación". "Eso es a hoy", dijo y agregó que "antes de fin de mes se va a tomar una decisión".

Mientras tanto, las autoridades de la Iglesia Católica uruguaya continuarán trabajando en los preparativos para la llegada de León XIV a partir del viernes 6 de noviembre.

A partir del estado de salud y la recuperación del papa, se tomarán las decisiones correspondientes, afirmó el obispo, que instó a tomar conciencia que el pontífice debe ser sometido a una intervención y se debe aguardar su evolución y nueva información desde el Vaticano.

Bauer dijo que los preparativos servirán y manejó las tres posibilidades sobre la visita papal: que siga tal cual está prevista, que se baje la intensidad de las actividades o que se postergue.