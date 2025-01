"Fue una condena por indicios no por pruebas directas", asegura la esposa de Martín Mutio

“Creo que había una necesidad en Uruguay de encontrar un responsable de este cargamento, entonces la verdad quedó totalmente descartada. No importó. La Fiscalía se convenció de que la droga se cargó en Uruguay y no investigó absolutamente nada, más allá de eso. Eso lo viví con mucha angustia”, dijo Sol.

“Se habían comprometido a que Martín pudiera trabajar por lo menos dos horas por día y eso tampoco está siendo cumplido. Yo pregunto qué ser humano puede soportar estar encerrado 24 horas por día, sin tener contacto con ninguna otra persona. Martín es una persona, un ser humano, tiene derechos, más allá de que la pena que tiene la está cumpliendo y entiendo que la debe cumplir, hasta que los abogados definan cuál será la estrategia a seguir”, sostuvo.

“Esta fue una condena por indicios no por pruebas directas”, aseguró. “La vida me dio la oportunidad de poder encontrar pruebas contundentes, directas, que Martín no fue la persona que contaminó ese contenedor. Se verá en qué instancia será”, agregó. Considera una de las opciones para presentar, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

"Pretendo que Martín vuelva entero", dijo.

Para el abogado Juan Raúl Williman, el traslado de Mutio a una prisión de máxima seguridad fue “un retroceso en derechos”.

Sostuvo que los avances en sus condiciones de reclusión que se habían logrado retrocedieron tras la situación de incendio en su celda. “La administración primero extrañamente dice que esto es un autoatentado, cuando queda probado en las actas del propio Ministerio del Interior que no es así, que tuvo un problema totalmente injustificado con otras personas recluidas, y estas personas intentan sin éxito dañarlo pero sí prendiendo fuego su celda”, dijo.