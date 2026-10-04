El senador Flávio Bolsonaro, candidato derechista a la presidencia de Brasil, dijo este domingo que "liberará al pueblo brasileño" si gana las elecciones frente al mandatario de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva.
Flávio Bolsonaro votó y dijo que "liberará al pueblo brasileño"
"Brasil necesita un cambio. No puede soportar más sufrimiento, tantos impuestos altos, tantas mujeres muertas, tanta persecución política", dijo el hijo del expresidente.
"Brasil necesita un cambio. No puede soportar más sufrimiento, tantos impuestos altos, tantas mujeres muertas, tanta persecución política", dijo el hijo del expresidente Jair Bolsonaro tras votar en Rio de Janeiro.
"Espero que Brasil dé un voto de protesta contra la era de atraso", agregó.
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Resultados parciales: Flávio Bolsonaro supera ampliamente a Lula en elecciones presidenciales
La última encuesta del instituto Datafolha prevé 45% de los votos para el mandatario y 42% para el senador, por lo que sería necesaria una segunda vuelta el 25 de octubre.
Los centros cerraron a las 17.00.
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