Fiscalía investiga muerte de hombre en Punta Colorada, familiar del agente inmobiliario imputado por usurpación de terrenos

La Fiscalía de Maldonado investiga una muerte sospechosa en Punta Colorada. Se trata de un hombre que es familiar de un agente inmobiliario imputado en Maldonado por usurpación de terrenos en Ocean Park y Sauce de Portezuelo.

La Policía concurrió a la intersección de calle 56 y Camino de la Gloria luego de que un hombre de 51 años no respondiera mensajes desde las 16 horas. Los agentes ingresaron a la vivienda y encontraron al hombre sin vida en el exterior del parrillero. Una de las hipótesis apunta a suicidio. La Fiscalía dispuso de las actuaciones.

La investigación policial ubica al fallecido como familiar del imputado en Maldonado por la usurpación de terrenos.

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La Justicia formalizó el miércoles la investigación de una mujer de 34 años y de un hombre de 39 años, ambos sin antecedentes penales, por la comisión de reiterados delitos de usurpación agravados en calidad de autores.

La investigación llevó varios meses. El personal del destacamento de Sauce de Portezuelo reunió elementos considerados de relevancia, realizó tareas de campo, averiguaciones, entrevistas a testigos, inspecciones, constataciones de inmuebles, relevamientos fotográficos, recopilación de información, entre otros.