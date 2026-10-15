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CIUDAD DEL ESTE

Evacuan a 650 familias en Paraguay por inundaciones asociadas a El Niño

Las autoridades desplegaron un operativo de evacuación y distribución de ayuda a los afectados. Varias decenas de viviendas quedaron sumergidas y algunos propietarios se negaron a abandonarlas.

AFP

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Unas 650 familias han sido evacuadas esta semana por inundaciones en Ciudad del Este, la segunda más poblada de Paraguay y castigada por las lluvias del fenómeno de El Niño, informó el jueves a la AFP el alcalde de la zona.

Las precipitaciones causaron la crecida del río Paraná.

"En 2014 la crecida llegó a 125 metros (sobre el nivel del mar). Nuestra preocupación es que vuelva a alcanzar ese registro. Estamos alertas", dijo el alcalde Pedro Acuña.

Con más de 325.000 habitantes, Ciudad del Este está en la triple frontera con Brasil y Argentina, donde también opera la central hidroeléctrica Itaipú, construida sobre el río Paraná y de condominio paraguayo-brasileño.

El registro hidrométrico en Ciudad del Este marcó este jueves 122 metros.

Las autoridades desplegaron un operativo de evacuación y distribución de ayuda a los afectados, dijo Acuña. Varias decenas de viviendas quedaron sumergidas y algunos propietarios se negaron a abandonarlas.

"Todo sucedió muy rápido porque no para de llover", dijo a la AFP Antonio del Puerto, director de Comunicaciones de Ciudad del Este, mientras recorría en bote un área anegada.

A unos 16 km al norte, la represa Itaipú mantiene abiertas sus compuertas para aliviar el caudal.

Del otro lado de la frontera, en el noreste de Argentina, las crecidas en los ríos Paraná, Iguazú y Uruguay provocaron decenas de evacuaciones, traslado de ganado, restricciones en puentes y cierre de pasos fronterizos fluviales, según informaron autoridades locales.

En las Cataratas del Iguazú, las crecidas multiplicaron por diez el caudal promedio y obligaron a cerrar temporalmente algunos circuitos.

La Garganta del Diablo, el mayor salto de agua, permanece cerrado preventivamente desde agosto.

Las lluvias que azotan a la zona fronteriza están relacionadas con El Niño, un fenómeno que eleva la temperatura de la superficie de El Pacífico y altera los patrones de vientos y precipitaciones en el planeta.

Los expertos prevén que el actual evento sea uno de los más intensos en décadas.

FUENTE: AFP

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