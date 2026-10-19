RECIBÍ EL NEWSLETTER
PARLAMENTO

Equipo del Ministerio de Economía presentó el proyecto de ley sobre jubilaciones a la bancada oficialista

El jerarca de la oficina de Planeamiento y Presupuesto explicó los alcances del proyecto de causal anticipada de retiro.

ministerio-de-economia-con-oficialismo

El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, explicó a la bancada oficialista los alcances del proyecto de ley que busca modificar las jubilaciones con la causal anticipada de retiro.

Este lunes, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, concurrió al Parlamento acompañado por su equipo, por este tema.

"El componente central, sin duda, es la incorporación de esta causal de retiro anticipado a los 60 años, pero también hay mejoras para quienes se jubilan en circunstancias de discapacidad, y hay también otro tipo de ajustes paramétricos, que se incorporan a la discusión más general del proyecto", dijo Arim en una rueda de prensa posterior.

orsi sobre ministerio de justicia: se vera cual es la mejor formula para administrar, pero lo principal es cuidar lo que tenemos
Seguí leyendo

Orsi sobre Ministerio de Justicia: "Se verá cuál es la mejor fórmula para administrar, pero lo principal es cuidar lo que tenemos"

Desde el gobierno entienden que aprobar este proyecto es "ampliar la libertad de las personas" y que también "mejora la cobertura de los sectores más vulnerables de la sociedad uruguaya, y a la misma vez, muestra una estabilidad en lo que es el sendero fiscal que muestra el sistema previsional, que es absolutamente consistente".

Temas de la nota

Lo más visto

Los movimientos del argentino detenido por la desaparición de una adolescente que permitieron dar con su paradero
PAYSANDÚ

Los movimientos del argentino detenido por la desaparición de una adolescente que permitieron dar con su paradero
TRES ÓRDENES DE VOTACIÓN

Corte Electoral habilitó consulta al padrón definitivo de las elecciones de directores sociales del BPS
"Tiro solo una pequeña idea"

"Uruguay tiene una enorme oportunidad de canalizar este ahorro nacional en obras de infraestructura soberana", dijo Sánchez
efectivo de Policía caminera en santa lucía

Imputaron al policía que baleó a su hija y lesionó a su hijo: "Intentaron defender a su mamá", dijo la fiscal
SIMULABAN SER MARCA LATTAFA

Incautaron más de 27.600 perfumes falsificados por más de 33,5 millones de pesos en un contenedor en el puerto

Te puede interesar

Orsi sobre Ministerio de Justicia: Se verá cuál es la mejor fórmula para administrar, pero lo principal es cuidar lo que tenemos video
BICENTENARIO DEL SISTEMA DE JUSTICIA

Orsi sobre Ministerio de Justicia: "Se verá cuál es la mejor fórmula para administrar, pero lo principal es cuidar lo que tenemos"
Foto: Subrayado.
DEFENSA HABÍA APELADO

Tribunal de Apelaciones confirmó la condena a 12 años de prisión para Moisés Martínez por el crimen de su padre
Fernández Albín durante un traslado. Foto: Ministerio del Interior.
ATENTADO AGRAVADO

Luis Fernando Fernández Albín fue imputado por amenazas a funcionarios y autoridades del INR; su defensa apeló

Dejá tu comentario