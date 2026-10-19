Equipo del Ministerio de Economía presentó el proyecto de ley sobre jubilaciones a la bancada oficialista

El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, explicó a la bancada oficialista los alcances del proyecto de ley que busca modificar las jubilaciones con la causal anticipada de retiro.

Este lunes, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, concurrió al Parlamento acompañado por su equipo, por este tema.

"El componente central, sin duda, es la incorporación de esta causal de retiro anticipado a los 60 años, pero también hay mejoras para quienes se jubilan en circunstancias de discapacidad, y hay también otro tipo de ajustes paramétricos, que se incorporan a la discusión más general del proyecto", dijo Arim en una rueda de prensa posterior.

Desde el gobierno entienden que aprobar este proyecto es "ampliar la libertad de las personas" y que también "mejora la cobertura de los sectores más vulnerables de la sociedad uruguaya, y a la misma vez, muestra una estabilidad en lo que es el sendero fiscal que muestra el sistema previsional, que es absolutamente consistente".

Temas de la nota Economía

Jubilaciones