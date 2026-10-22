Encuestas en Brasil muestran diferencia cada vez más estrecha entre Lula y Bolsonaro; el balotaje es el domingo

Las encuestas en Brasil muestran una extrema paridad entre los candidatos presidenciales Flavio Bolsonaro y Lula da Silva, que se enfrentarán nuevamente en un debate este viernes, previo al balotaje del domingo.

La diferencia entre ambos candidatos es cada vez más estrecha. Según la última encuesta realizada por BTG/Nexus, Flavio Bolsonaro reúne el 46,5% de intención de voto, frente al 45,9% del presidente Lula da Silva. La diferencia entre ambos es de 0,6 puntos porcentuales.

Los votos nulos y de aquellos que no respondieron representan porcentajes mínimos.

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En el recuento de votos válidos, que excluye los votos en blanco, nulos e indecisos, Flavio Bolsonaro obtiene el 50,3%, frente al 49,7% de Lula.

Este resultado indica una contienda reñida entre ambos candidatos, con Bolsonaro aventajando numéricamente dentro del margen de error de dos puntos porcentuales.

Por su parte la firma Quaest, divulgó su estudio que marca que Bolsonaro tiene 45% de intención de voto y Lula 44%, con un margen de error de dos puntos porcentuales, coincidiendo con la consultora Nexus.

Con estos porcentajes se presenta un escenario de empate técnico para el balotaje del domingo y cobra relevancia la inclinación de los indecisos al momento de presentarse a votar.

Bolsonaro y Lula tuvieron un encendido debate el domingo por la noche y ahora tienen previsto encontrarse nuevamente este viernes 23 de octubre a las 21:20 horas en el estudio de TV Globo.

El encuentro será el último debate televisado antes de que los brasileños regresen a las urnas este domingo.