RECIBÍ EL NEWSLETTER
ELECCIONES EN BRASIL

Encuestas en Brasil muestran diferencia cada vez más estrecha entre Lula y Bolsonaro; el balotaje es el domingo

Este resultado indica una contienda reñida entre ambos candidatos, con Bolsonaro aventajando numéricamente dentro del margen de error de dos puntos porcentuales.

lula-bolsonaro-afp

Las encuestas en Brasil muestran una extrema paridad entre los candidatos presidenciales Flavio Bolsonaro y Lula da Silva, que se enfrentarán nuevamente en un debate este viernes, previo al balotaje del domingo.

La diferencia entre ambos candidatos es cada vez más estrecha. Según la última encuesta realizada por BTG/Nexus, Flavio Bolsonaro reúne el 46,5% de intención de voto, frente al 45,9% del presidente Lula da Silva. La diferencia entre ambos es de 0,6 puntos porcentuales.

Los votos nulos y de aquellos que no respondieron representan porcentajes mínimos.

AFP
Seguí leyendo

Lula da Silva pedirá anular la candidatura de Flávio Bolsonaro por "interferencia" de Meta en Brasil

En el recuento de votos válidos, que excluye los votos en blanco, nulos e indecisos, Flavio Bolsonaro obtiene el 50,3%, frente al 49,7% de Lula.

Este resultado indica una contienda reñida entre ambos candidatos, con Bolsonaro aventajando numéricamente dentro del margen de error de dos puntos porcentuales.

Por su parte la firma Quaest, divulgó su estudio que marca que Bolsonaro tiene 45% de intención de voto y Lula 44%, con un margen de error de dos puntos porcentuales, coincidiendo con la consultora Nexus.

Con estos porcentajes se presenta un escenario de empate técnico para el balotaje del domingo y cobra relevancia la inclinación de los indecisos al momento de presentarse a votar.

Bolsonaro y Lula tuvieron un encendido debate el domingo por la noche y ahora tienen previsto encontrarse nuevamente este viernes 23 de octubre a las 21:20 horas en el estudio de TV Globo.

El encuentro será el último debate televisado antes de que los brasileños regresen a las urnas este domingo.

Temas de la nota

Lo más visto

video
HABLÓ CON SUBRAYADO, POR PRIMERA VEZ

Moisés Martínez rompió el silencio desde la cárcel: "Yo no llevé un arma, no fui a matarlo; no tuve otra alternativa"
General Flores y José María Guerra

Un hombre abatido por la Policía y tres heridos tras una persecución con más de 10 móviles policiales
PARQUE DEL PLATA

Adolescente de 13 años resultó gravemente herida tras ser embestida al intentar cruzar la ruta Interbalnearia
UNA INTERVENCIÓN POR MES ESTE AÑO

ANEP analiza informe sobre Camila Rodríguez; "le costaba mantener la asistencia asidua a clases", dijo Caggiani
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Nubel Cisneros llamó a "no descuidarse" por "alguna tormenta fuerte y muy fuerte" y anunció que mejora el lunes

Te puede interesar

Entradas para ver al papa León XIV están disponibles desde este viernes; son gratuitas pero hay que registrarse video
llega en noviembre

Entradas para ver al papa León XIV están disponibles desde este viernes; son gratuitas pero hay que registrarse
Intendentes votaron por unanimidad solicitar al Poder Ejecutivo la extensión de Uruguay Impulsa por un mes
HASTA FINES DE NOVIEMBRE

Intendentes votaron por unanimidad solicitar al Poder Ejecutivo la extensión de Uruguay Impulsa por un mes
Fallas de seguridad críticas fueron detectadas por inteligencia artificial y afectan sitios web de todo el mundo
internet

Fallas de seguridad críticas fueron detectadas por inteligencia artificial y afectan sitios web de todo el mundo

Dejá tu comentario