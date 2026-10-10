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FLORIDA Y ALABAMA

Dos muertos en Estados Unidos como consecuencia de un huracán que azota la costa del Golfo de México

Isaías fue el primer huracán de la temporada en el Atlántico y el primero que impactó territorio continental de Estados Unidos desde Milton en 2024.

HURACAN-ISAIA-AFP

El huracán Isaías, degradado este sábado a ciclón postropical, dejó al menos dos personas muertas y cerca de un millón de usuarios sin electricidad tras tocar tierra en la costa estadounidense del Golfo de México con lluvias intensas y fuertes vientos.

Isaías perdió fuerza después de impactar la noche del viernes cerca de la localidad turística de Destin, en Florida, como un huracán de categoría 2 de 5 en la escala de Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos de 165 km/h.

"Isaías se ha debilitado muy rápidamente sobre Alabama y ha pasado a ser un ciclón postropical", informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) en su último boletín.

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En Florida, una mujer falleció luego de que un árbol cayera sobre su casa, dijo en un video en Facebook el sheriff del condado de Escambia, Chip Simmons.

Además, otra persona murió en el condado de Jefferson, en Alabama, de acuerdo con un funcionario local citado por la prensa estadounidense.

La mañana del sábado cerca de 900.000 hogares y comercios estaban sin electricidad, de los cuales casi 440.000 solo en Florida y más de 310.000 en el vecino estado de Alabama, según el sitio especializado poweroutage.us.

Un periodista de AFP observó equipos trabajando para restablecer la energía eléctrica en Pensacola, unos 80 kilómetros al oeste de Destin.

El NHC prevé que Isaías se desplace hacia el norte y luego hacia el norte-noreste durante el fin de semana, y que se disipe gradualmente al cruzar los valles de Tennessee y de Ohio.

Pero el ciclón todavía puede provocar fuertes lluvias la costa del noroeste de Florida, el sur de Alabama y Georgia, indicó.

Advertencia sobre lluvias

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, advirtió que los habitantes no están completamente fuera de peligro.

Es "probable" que las aguas sigan subiendo en algunas zonas, con un total de precipitaciones previstas para el fin de semana de entre 10 y 20 centímetros, dijo en rueda de prensa el sábado.

Jonathan Ramos, un empleado gubernamental de 40 años que se encontraba en Pensacola, dijo el viernes a la AFP que nunca había experimentado vientos tan fuertes.

"Entiendo por qué la gente está espantada, es algo muy intenso", señaló.

Isaías fue el primer huracán de la temporada en el Atlántico y el primero que impactó territorio continental de Estados Unidos desde Milton en 2024.

La actividad ciclónica en el Atlántico, que comienza a principios de junio y se prolonga hasta finales de noviembre, ha sido inusualmente tranquila este año debido al fenómeno climático de El Niño.

Al modificar la circulación atmosférica a gran escala, El Niño tiende a frenar los ciclones en el Atlántico y a reforzarlos en el Pacífico, donde se han formado varios huracanes este año, entre ellos Polo, que alcanzó la categoría 5.

Varios estados que bordean el Golfo de México, entre ellos Florida y Alabama, declararon el estado de emergencia y ordenaron evacuaciones.

El presidente Donald Trump canceló su viaje previsto para el sábado a Alabama, donde debía asistir a un partido de fútbol americano.

Varios aeropuertos de Florida suspendieron vuelos el viernes y empleados de plataformas petroleras fueron evacuados.

Cerca de dos tercios de la producción petrolera de la región y más de la mitad de la producción de gas quedó suspendida el viernes, según una agencia estadounidense.

FUENTE: afp

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