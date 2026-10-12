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Dos jóvenes ingresaron heridos de bala al Pasteur; la Policía presume que llegaron desde un tiroteo en la Cruz de Carrasco

Fuentes policiales indicaron a Subrayado que el tiroteo ocurrió en las calles Pereira y Agazzi, una zona que tiene conflicto entre bandas criminales.

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Dos jóvenes de 18 años ingresaron heridos de bala al Hospital Pasteur en la noche de este lunes. La Policía presume que resultaron lesionados en una balacera ocurrida en la Cruz de Carrasco.

El tiroteo tuvo lugar en las calles Pereira y Agazzi, una zona que tiene conflicto entre bandas criminales.

Personal de Investigaciones trabaja en el lugar.

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