Dos jóvenes chocaron en moto y uno murió: el siniestro ocurrió en la entrada al Parque del río Olimar en Treinta y Tres

Un siniestro fatal tuvo lugar en Treinta y Tres, en la avenida José Artigas, en el ingreso al Parque Río Olimar, alrededor de la 01:58 de la madrugada.

El hecho se produjo por el choque entre dos motos, que circulaban en el mismo sentido. Ambos conductores cayeron sobre la calzada y uno de estos, de 19 años, falleció luego en un sanatorio local. El otro, de 21 años, está internado.

Efectivos policiales trabajaron en la escena, junto a personal médico y Policía Científica, que hizo el relevamiento correspondiente para determinar las causas del choque.

La Fiscalía a cargo dispuso pericias a los vehículos, espirometría del sobreviviente, relevamiento de cámaras y tomar declaraciones a testigos, así como trabajo forense.