Un siniestro fatal tuvo lugar en Treinta y Tres, en la avenida José Artigas, en el ingreso al Parque Río Olimar, alrededor de la 01:58 de la madrugada.
Dos jóvenes chocaron en moto y uno murió: el siniestro ocurrió en la entrada al Parque del río Olimar en Treinta y Tres
El otro joven permanece internado y la Policía busca determinar las causas que resultaron en el choque entre ambas motocicletas, que circulaban en el mismo sentido.
El hecho se produjo por el choque entre dos motos, que circulaban en el mismo sentido. Ambos conductores cayeron sobre la calzada y uno de estos, de 19 años, falleció luego en un sanatorio local. El otro, de 21 años, está internado.
Efectivos policiales trabajaron en la escena, junto a personal médico y Policía Científica, que hizo el relevamiento correspondiente para determinar las causas del choque.
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La Fiscalía a cargo dispuso pericias a los vehículos, espirometría del sobreviviente, relevamiento de cámaras y tomar declaraciones a testigos, así como trabajo forense.
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