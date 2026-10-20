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MAROÑAS

Dos hombres ingresaron a un supermercado, redujeron a las cajeras y robaron dinero y cigarrillos

La rapiña ocurrió en 8 de Octubre y Vicenza, a las 7:59 de este martes. Uno estaba armado. La Policía busca a los responsables.

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Delincuentes rapiñaron un supermercado en Flor de Maroñas. Ocurrió sobre las 7:59 de este martes en avenida 8 de Octubre y Vicenza.

La rapiña fue cometida por dos hombres, que ingresaron al supermercado, y uno de los dos tenía un arma de fuego.

Redujeron a tres cajeras, robaron dinero y cigarrillos, y huyeron en moto, según la información policial a la que accedió Subrayado.

Foto: Presidencia. Villa Felicidad, cerca de Progreso, Canelones.
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No hubo lesionados. La Policía investiga para dar con los autores.

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