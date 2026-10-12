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DE PARQUE MIRAMAR A MANGA

Delincuente robó una camioneta, intentó atropellar a policías en la persecución, pinchó y logró fugar

El procedimiento se inició con el robo del vehículo en Parque Miramar y terminó en la zona rural de Manga. La Policía busca dar con el ladrón.

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Robo y persecución.

Un delincuente robó una camioneta este lunes de tarde en Parque Miramar y la Policía recuperó el vehículo tras una persecución que culminó en la zona rural de Manga, próximo al Estadio Campeón del Siglo.

Tras el robo de la camioneta, la Policía comenzó a investigar el hecho a través del relevamiento de las cámaras de videovigilancia de la zona donde ocurrió y de la georreferenciación de la ubicación a través de la señal de GPS del vehículo.

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En principio, los investigadores lograron ubicar a la camioneta cerca de la zona de Punta de Rieles, atrás de la seccional 18. A partir de ese momento, se inició una persecución policial, en la que el delincuente intentó atropellar a los efectivos del Grupo de Intervención Rápida (GIR) que se desplazaban en motos.

El procedimiento terminó en la zona rural de Manga, luego de que el vehículo se adentrara en los campos y pinchara una cubierta, cerca del Campeón del Siglo. El delincuente abrió la puerta de la camioneta y se fugó a pie por los campos.

La Policía logró recuperar y devolver el vehículo a su propietario, mientras trabaja para dar con el delincuente.

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